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Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ezgi Sertel'in eşi ve çocukları...

19.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunduğu yemek programlarıyla adını duyuran ünlü oyuncu Ezgi Sertel, bugüne kadar yer aldığı projelerle geniş kitleler tarafından tanındı. 2018’de set arkadaşı Ozan Çobanoğlu ile hayatını birleştiren Ezgi Sertel, 2020’de ikiz çocuklarını kucağına aldı…

Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ezgi Sertel'in eşi ve çocukları...

Tüp bebek tedavisi ile ikiz bebek sahibi olan ve Arka Sokaklar dizisinde oynayan Ozan Çolakoğlu ile evli olan Ezgi Sertel, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan, "Cep Herkül'üm (Mert) ve Bay Cazgır'ım (Tibet)" notunu düşmüştü. Aşklarını her fırsatta takipçileriyle paylaşan Ezgi Sertel, bir dönem ünlü bir restoranın kendi fotoğrafını izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemeye dava açmıştı…

EZGİ SERTEL KİMDİR?

1 Ekim 1981’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğan Ezgi Sertel, henüz 7 yaşındayken Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu’da okuduktan sonra İstanbul’a ağabeyiyle birlikte gelerek İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde üniversite okuyan Ezgi Sertel, 2004’te mezun oldu.

Bir aile dostlarının klibinde oynayarak ilk ekran deneyimini yaşayan Ezgi Sertel, Kanal 7 ekranlarında sunduğu "Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile adını duyurdu. Kanal 7'de "Memleket Hikayeleri" ve Samanyolu TV’de "Tek Türkiye" adındaki dizide Zeynep Öğretmen karakterine hayat veren Ezgi Sertel, daha evvel 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adında bir gezi ve yemek programı yaptı.

Haber Türk’te "Lezzet Haritası" adında bir de televizyon programı yapan Ezgi Sertel, aynı programı Show TV ekranlarında da sürdürdü.

2002’de Sırlar Dünyası / Sır Kapısı adlı dizide ekranlara çıkan Ezgi Sertel, 2004’te Cennet Mahallesi dizisinde konuk oyuncu olarak yer alırken, aynı yıl Kalp Gözü adlı televizyon dizisinde İkbal karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.

2004-2006 yıllarında çekilen Büyük Buluşma dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ezgi Sertel, 2005-2006’da yayınlanan Acı Hayat dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. 2005 yılında Memleket Hikayeleri’nde Neslihan, Beşinci Boyut’ta Gülbahar ve Üç Kadın dizisinde yer alan Ezgi Sertel, 2006’da Kumarbazın Karısı (Sevda), Tertemiz, Memleket Hikayeleri - Benden Sevdalı mısın? (Gülbahar) ve Yağmurdan Sonra (Leyla) gibi projelerde yer aldı…

2007’de ise Memleket Hikayeleri - Anamas (Gülbahar), Ayrılık ve Tek Türkiye (Zeynep Öğretmen) projelerinde onayan Ezgi Sertel, 2008’de ise Kollama dizisiyle izleyicisiyle buluştu…

Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ezgi Sertel eşi kim?

EZGİ SERTEL'İN EŞİ KİM?

Ezgi Sertel, Arka Sokaklar'da Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu ile 2016’da dünya evine girmişti. Magazin dünyasında örnek evliliklerden biri olarak parmakla gösterilen Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu çifti, tüp bebek tedavisiyle ocak 2020’de Tibet ve Mert adında çocuklarını dünyaya getirdi.

Set arkadaşlıkları aşka dönüşen çift Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel, mutluluk pozlarını her fırsatta paylaşıyor..

Çocuklarıyla birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ezgi Sertel, fotoğrafa "Cep Herkül'üm (Mert) ve Bay Cazgır'ım (Tibet)" notunu düşmüştü.

REKLAM DAVASI AÇMIŞTI

Oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, ünlü bir restoranın reklam için kendi fotoğraflarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle 100 bin Türk liralık tazminat davası açmıştı. Aralık 2017’de İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açan Sertel, restoranın sosyal paylaşım sitelerinde ve billboard'larda fotoğraflarının kullanıldığını ileri sürmüştü.

Ünlü oyuncu, işletmenin, "şöhretinden haksız ve hukuka aykırı şekilde faydalandığını" iddia etti.

Bilirkişi raporunda da dava dosyasına sunulan delillerde Ezgi Sertel'in fotoğraflarının kullanıldığına işaret edilerek, "Restoranın hukuk dışı kullanımda bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Melih Hanoğlu'na ait cevap dilekçesinde ise Ezgi Sertel'in sunucusu olduğu bir televizyon programın çekimlerinin restoranında yapıldığını anlatıldı. Hanoğlu, "Çekimler sırasında Ezgi Sertel'in rızasıyla fotoğraflar alınmıştır. Ezgi Sertel de bu işten dolayı gelir elde etmiştir. Ortada rızasız, izinsiz bir durum yoktur" dedi. Mahkeme heyeti dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.


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