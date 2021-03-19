Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ezgi Sertel'in eşi ve çocukları...

Tüp bebek tedavisi ile ikiz bebek sahibi olan ve Arka Sokaklar dizisinde oynayan Ozan Çolakoğlu ile evli olan Ezgi Sertel, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan, "Cep Herkül'üm (Mert) ve Bay Cazgır'ım (Tibet)" notunu düşmüştü. Aşklarını her fırsatta takipçileriyle paylaşan Ezgi Sertel, bir dönem ünlü bir restoranın kendi fotoğrafını izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemeye dava açmıştı…

EZGİ SERTEL KİMDİR?

1 Ekim 1981’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğan Ezgi Sertel, henüz 7 yaşındayken Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu’da okuduktan sonra İstanbul’a ağabeyiyle birlikte gelerek İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde üniversite okuyan Ezgi Sertel, 2004’te mezun oldu.

Bir aile dostlarının klibinde oynayarak ilk ekran deneyimini yaşayan Ezgi Sertel, Kanal 7 ekranlarında sunduğu "Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile adını duyurdu. Kanal 7'de "Memleket Hikayeleri" ve Samanyolu TV’de "Tek Türkiye" adındaki dizide Zeynep Öğretmen karakterine hayat veren Ezgi Sertel, daha evvel 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adında bir gezi ve yemek programı yaptı.