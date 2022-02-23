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Ezgi Sertel mezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Sosyal medya yıkıldı

23.02.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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"HAKKINI VERDİK, GÖBECİK ATTIK"

Arkadaşları ile altın gününe katılan ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü sunucu, paylaşımının altına ise "Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık" notunu ekledi.

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Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.


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