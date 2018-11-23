Ezogelin çorbası tarifi: Ev yapımı veya lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Türk mutfağında çorba denilince akla ilk gelen iki çorbadan biri Ezogelin çorbasıdır. Türk mutfağına özgü bu çorba adını Ezo Gelin hikayesinden almaktadır. Temel olarak mercimek, domates ve pirinç ile yapılan ezogelin çorbası Türk mutfağının en yaygın yapılan çorbalarından biridir. Gerek evlerde sık sık yapılır ve hemen her lokantanın menüsünde yer alır. Peki ev yapımı veya lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? Pratik ve güzel bir ezogelin çorbası tarifi ile özellikle soğuk havalarda evdekilerin içini ısıtacak nefis bir ezogelin çorbası yapabilirsiniz. İşte nefis ezogelin çorbası tarifleri ve ezogelin çorbasının adını aldı hikaye...
Yapımı: Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ veya 1 paket margarinin üçte birini koyun ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.
Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.
Ardımdan yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı çiğ pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun. Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.
Çorba kaynarken ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ile 1 çorba kaşığı unu çırpma teli yardımıyla karıştırarak kavurun.
1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı karabiberi de serpip 2 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve hepsini gene çırpma teli ile iyice karıştırın. Birkaç dakika kavurduktan sonra 1 çorba kaşığı salça da ilave ederek kavurmayı sürdürün.
Tavada kavurduğunuz malzemeleri tencereye yavaş dökün ve bu sırada çorbayı karıştırın. 20 dakika kadar çorbayı orta ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın. Afiyet olsun.
Lokanta usulü zengin içerikli nefis bir ezogelin çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Yapılışı: Ezogelin çorbasının yapımına mercimekleri yıkayarak başlıyoruz. 1 bu bardağı mercimeği iyice yıkadıktan sonra soğanlara geçin. 1 soğanı soyup ince ince kıyın ve 2 diş sarımsağı rendeleyin.
2 yemek kaşığı pirinç ve 1 yemek kaşığı bulguru önceden biraz haşladıktan sonra süzün. Bu çorbanızın daha güzel kıvam almasına yardımı olacak. Şimdi çorbanın asıl pişirme aşamasına geçebiliriz.
Çorbayı yapacağınız tencere içine kıyılmış soğanları koyup 1 ila 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavurun. Sarımsak ile birlikte 1 buçuk yemek kaşığı domates salçasını da ekleyip kavurmayı sürdürün.
Malzemeler kavrulunca 5 buçuk su bardağı tavuk suyu ile 1 su bardağı suyu ekleyin.
Soğanlar yumuşayınca 1 su bardağı mercimek, 1 yemek kaşığı bulgur ve 2 yemek kaşığı pirinci ekleyip iyice karıştırın. Tüm malzemeler yumuşayınca yarım limonun suyunu ve 1 çay kaşığı karabiber ile kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kuru nane, toz kırmızı biber, pul biber, kimyondan oluşan baharatları ekleyin.
Çorbanız kıvam alıncaya kadar çırpma teli ile karıştırarak pişirin. Mercimekler yumuşayıp ezildikten ve çorbanız hafif yoğun güzel bir kıvam aldıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Çırpma teli çorbanın güzel bir kıvam almasına yardımcı olur. Yine de isterseniz blenderdan geçirebilirsiniz ama çorbanın hafif taneli olan kıvamını kaybetmemesine dikkat edin. Afiyet olsun.
Ezogelin çorbasının yapılış adımlarnı canlı canlı görmek isterseniz aşağıdaki videolu anlatımdan faydalanabilirsiniz.
EZO GELİN ÇORBASININ ADININ HİKAYESİ
Bu sevilen çorbası adını, Güneydoğu Anadolu menşeli olup Türkiye’nin her yanına yayılan bir halk öyküsünden alır.
Asıl adı Zöhre (Zühre) olan Ezo Gelin 1909'da Gaziantep'in Uruş (bugün Dokuzyol) köyünde, Emir Dede'nin kızı olarak doğar. Çocukluğundan itibaren Ezo diye çağrılan Zöhre, güzelliği ile dillere destan olur. Yirmi yaşında evlendirilirse de kocasıyla geçinemez, ayrılır (başka bir hikâyede berdel usulü ile evlilik yapan Ezo Gelin, ağabeyinin eşinden ayrılması nedeniyle çok sevmesine rağmen kocasından mecburen ayrılmak zorunda kalır). Ardından 1936'da Suriye'de, Cerablus'un Kozbaş köyünde oturan teyzeoğlu Memey'le (Mehmet) evlendirilir. Bir süre sonra hastalanır ama çok yoksul olduklarından kocası onu tedavi ettiremez. Güzelliği, mecburen ayrıldığı kocasına olan aşkı ve Suriye’de çektiği vatan hasreti ile Ezo Gelin’in hikâyesi dilden dile dolaşır. Adına türküler yakılan, hayatı filmlere konu olan ve bir çorbaya adı verilen Ezo Gelin, 1956 yılında vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine sınırdaki bir tepeye gömülür.”
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