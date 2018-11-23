Ezogelin çorbası tarifi: Ev yapımı veya lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Türk mutfağında çorba denilince akla ilk gelen iki çorbadan biri Ezogelin çorbasıdır. Türk mutfağına özgü bu çorba adını Ezo Gelin hikayesinden almaktadır. Temel olarak mercimek, domates ve pirinç ile yapılan ezogelin çorbası Türk mutfağının en yaygın yapılan çorbalarından biridir. Gerek evlerde sık sık yapılır ve hemen her lokantanın menüsünde yer alır. Peki ev yapımı veya lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? Pratik ve güzel bir ezogelin çorbası tarifi ile özellikle soğuk havalarda evdekilerin içini ısıtacak nefis bir ezogelin çorbası yapabilirsiniz. İşte nefis ezogelin çorbası tarifleri ve ezogelin çorbasının adını aldı hikaye...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Ev usulü Ezogelinin yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Kırmızı mercimek (yarım su bardağı),

Pirinç (yarım çay bardağı),

Bulgur (3 çorba kaşığı),

Salça (1 çorba kaşığı),

Soğan (ufak, 1 adet),

Un (1 çorba kaşığı),

Sarımsak (3 diş),

Kuru nane (1 tatlı kaşığı),

Pul biber (1 tatlı kaşığı),

Tuz (1 tatlı kaşığı),

Karabiber (1 tatlı kaşığı),

Su (7 bardak sıcak su),

Margarin (1/3 paket) veya sıvıyağ (2 çorba kaşığı)

Yapımı: Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ veya 1 paket margarinin üçte birini koyun ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.

Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.

Ardımdan yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı çiğ pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun. Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.