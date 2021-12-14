F.Bahçe Beko Euroleague'de 3'te 3 yaptı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, Fenerbahçe Beko'nun 90-79'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Beko, bu sonucun ardından 6. galibiyetini aldı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Uros Nikolic
FENERBAHÇE BEKO: Henry, Guduric, Pierre, Vesely, Booker, De Colo, Polonara, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Wilbekin, Evans, Caloiaro, Williams, Zizic, Nunnally, Reynolds, Taylor, Blayzer
1’İNCİ PERİYOT: 23-18
İLK YARI: 42-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-51
5 FAUL İLE ÇIKAN: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika Tel Aviv)
Turkish Airlines Euroleague'in 15’inci haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-79 mağlup ederek 6’ncı galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Devin Booker ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, deplasman ekibinde Nunnally 18 sayıyla mücadele etti.
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