F.Bahçe'de 15 milyon Euroluk şok! Cengiz Ünder'in son durumu belli oldu... Avrupa maçlarını da kaçırıyor

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelenin 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Cengiz Ünder'in sağlık durumu için Fenerbahçe'den açıklama geldi.

2. DERECE YIRTIK

Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR...

Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Cengiz Ünder'in Nordsjaelland, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Spartak Trnava, Kasımpaşa mücadelelerini kaçırması bekleniyor.

"KRONİK SAKAT MI?"

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynanan Samsunspor mücadelesinde de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ünder, mücadelenin 62. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yine oyuna devam edememişti. Bu sakatlıklar sonrası sosyal medyada Cengiz Ünder için 'Kronik sakat mı?' soruları sorulmaya başlandı.

