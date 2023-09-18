SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. F.Bahçe'de 15 milyon Euroluk şok! Cengiz Ünder'in son durumu belli oldu... Avrupa maçlarını da kaçırıyor

F.Bahçe'de 15 milyon Euroluk şok! Cengiz Ünder'in son durumu belli oldu... Avrupa maçlarını da kaçırıyor

18.09.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder son oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan alınmıştı. Yıldız oyuncunun adalesinde 2. yırtık tespit edilirken, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelenin 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Cengiz Ünder'in sağlık durumu için Fenerbahçe'den açıklama geldi.

2. DERECE YIRTIK

Screenshot_5

Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR...

Screenshot_4

Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Cengiz Ünder'in Nordsjaelland, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Spartak Trnava, Kasımpaşa mücadelelerini kaçırması bekleniyor.

"KRONİK SAKAT MI?"

Screenshot_3

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynanan Samsunspor mücadelesinde de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ünder, mücadelenin 62. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yine oyuna devam edememişti. Bu sakatlıklar sonrası sosyal medyada Cengiz Ünder için 'Kronik sakat mı?' soruları sorulmaya başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kürek takımımızdan tam 16 madalya!Kürek takımımızdan tam 16 madalya!
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sona erdiUluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sona erdi
F.Bahçe'den transfer! 3 yıllık...F.Bahçe'den transfer! 3 yıllık...
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Sakatlık son dakika fenerbahçe Süper Lig süper li da, yapılan açıklama 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.