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F.Bahçe için Kocaman, Yanal ve Erol Bulut iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.12.2020 11:33 | Son Güncelleme

Ünlü spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalar yaptı. Bilgiç, "Aykut Kocaman’ı istemeyip Ersun Yanal’ı getiren, Ersun Yanal’ı istemeyip Erol Bulut’u getirenler ve şu anda da Erol Bulut’u istemeyenler aynı kişiler" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe için Kocaman, Yanal ve Erol Bulut iddiası

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Gürcan Bilgiç, sarı lacivertlilerin düşüşünü değerlendirdi. Bilgiç, Fenerbahçeli futbolcularda hem fiziksel hem de mental olarak düşüş gözlemlendiğini söyleyerek teknik direktör Erol Bulut hakkında da yeni bir iddia ortaya attı.

GÜRCAN BİLGİÇ'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"SORUMLULUKTAN KAÇAN FUTBOLCULAR VAR"

"Geçen haftanın ikinci yarısını da buna katabiliriz, Fenerbahçe takım olmaktan ayrılmış. Birlikte çalışalım, üretelim, vazgeçmeyelim kazanalım diye bir şeyi hissetmiyorsun. Sorumluluktan kaçan futbolcular var. Hem mental hem de fiziki problemi var Fenerbahçe'nin."

ÖZET |Fenerbahçe 0-3 Yeni MalatyasporÖZET |Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

"BİR OYUNCU FORMSUZ OLABİLİR AMA 11 OYUNCUDAN BAHSEDİYORUZ"

"Sıkıntı şurada, konuşma yapılır bunu fark etmesi lazım. Maç öncesinde Fenerbahçe teknik direktörünün oyuncularına bakıp veya antrenmanlarına bakıp bunu fark etmesi lazım. Bir oyuncu formsuz olabilir ama 11 oyuncudan bahsediyoruz."

"OYUNCU SAHAYA YÜRÜYEREK GİRİYOR"

"Sahadaki oyuncunun hırsını mücadelesini görürsün. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapıyor, oyuncu sahaya yürüyerek giriyor. Öyle saçma şey mi olur?"

"SİSTEM AÇIKLAMASINDAN 3 GÜN SONRA 3-0 YENİLMEYECEKSİN"

"Erol Bulut 'Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor' dedi. Bu lafı ettin mi 3 gün sonra 3-0 yenilmeyeceksin."

"STOPERDE GUSTAVO OYNAMALIYDI"

"Sadık oynadıysa mutlu etmek için oynadı. Mantık Gustavo'yu oynatmalıydı. Mert Hakan oynadıysa mutlu etmek içindi, baktığın zaman onu tam olarak hak etmedi. Hafta içinde Erol Bulut kendini savundu, sakat oyuncularından bahsetti ama bana bir şey hayal ettirmedi. Oyun karakterimiz düzelecek gibi bir şeyler söyleyerek bana bir şey hayal ettirmemişti."

"AYKUT KOCAMAN VE ERSUN YANAL GİBİ EROL BULUT’U DA İSTEMEYENLER AYNI KİŞİLER"

"Aykut Kocaman’ı istemeyip Ersun Yanal’ı getiren, Ersun Yanal’ı istemeyip Erol Bulut’u getirenler ve şu anda da Erol Bulut’u istemeyenler aynı kişiler."

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