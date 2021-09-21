F.Bahçe'ye müjde! Yıldız isim geri döndü

Fenerbahçe'de ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, takımla idmanlara başladı. Sarı Lacivertliler, sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda pas ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı yenilenme ve aktif dinlemeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Miha Zajc takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa'nın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

4 İSİM HATAYSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de diğer sakat isimlerin ise tedavilerine devam ediliyor. İrfan Can, Novak, Sosa ve Nazım Sangare; Giresunspor ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek.



