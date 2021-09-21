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Maç sonu Özil yıkıldı! Pereira'yı bile fark etmedi

21.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil Başakşehir maçında alınan mağlubiyet sonrası adeta yıkıldı.

Maç sonu Özil yıkıldı! Pereira'yı bile fark etmedi

Fenerbahçe'nin ligde ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra sarı lacivertli futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü yaşayan futbolcuların başında Mesut Özil geliyordu.

İKİNCİ YARI OYUNA DAHİL OLDU

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira'nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11'de yoktu.

Haftada 3 maç oynayan futbolcuları dinlendirerek kullanmayı düşünen Portekizli teknik adam, 62. dakikada Fenerbahçe 1-0 gerideyken Mesut Özil'i oyuna soktu.

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MORALİ ÇOK BOZULDU

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre, Maça ısınıp, Fenerbahçe'nin sahadaki futbolunu değiştirecek kadar zaman bulamayan yıldız futbolcu 90'da gelen 2. golle moral olarak adeta çöktü. Maç sonunda soyunma odasına giderken yanına gelen Vitor Pereira'nın uzattığı eli dahi görmeyen Mesut Özil, yenilgiden en fazla etkilenen oyuncu olarak öne çıktı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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