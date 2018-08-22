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F.Bahçeli futbolcu Mehmet Topal'a İngiltere'den talip

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

İngiltere Championship takımlarındaN OPR (Queens Park Rangers) F.Bahçeli Mehmet Topal için görüşme talebinde bulundu.

F.Bahçeli futbolcu Mehmet Topal'a İngiltere'den talip

Fotomaç'ın haberine göre, Topal'a eski bir Premier Lig takımı olan QPR'dan teklif geldi. Londra ekibinin 32 yaşındaki oyuncu için F.Bahçe'den görüşme talebinde bulunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig mehmet topal İngiltere

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hadi inşallah bonservis verirler mi acaba vermezselerde sıkıntı çıkarmayın ????
Mehmet Topal'ı yedirmeyiz (Gs Taraftarı)
Verin hemen satın gitsin sırf yan pas başka icraat yok.
GS liyim ama bjk ve fb yi yaptıkları oyuncu pazarlaması ile tebrik ediyorum keşke bizim yöneticilerimizde şampiyon kadrodan oyuncu ihraç edebilseydi
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