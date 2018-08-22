F.Bahçeli futbolcu Mehmet Topal'a İngiltere'den talip

Fotomaç'ın haberine göre, Topal'a eski bir Premier Lig takımı olan QPR'dan teklif geldi. Londra ekibinin 32 yaşındaki oyuncu için F.Bahçe'den görüşme talebinde bulunduğu bildirildi.
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