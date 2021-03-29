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F.Bahçeliler İsmail Kartal için sosyal medyayı salladı!

29.03.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından Emre Belözoğlu göreve getirilmişti ancak akşam saatlerinde İsmail Kartal'ın da Erzurumspor'dan beklenmedik şekilde ayrılması Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı.

F.Bahçeliler İsmail Kartal için sosyal medyayı salladı!

BB Erzurumspor'da, göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal ile 5 gün sonra yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Erol Bulut ile de geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Fenerbahçe için bazı taraftarlar sosyal medyada ilginç ifadeler kullandı.

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Sosyal medyada İsmail Kartal tartışması bir anda üst sıralara çıktı. Sarı lacivertli takımda Aykut Kocaman ve Ersun Yanal döneminde yardımcı antrenörlük yapan İsmail Kartal, 2014-2015 sezonu başında Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçmiş şampiyonluk mücadelesi vermişti.

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5 Nisan tarihinde Trabzon dönüşü takıma yapılan silahlı saldırı nedeniyle kaçan şampiyonluğun ardından fatura ona kesilmiş ve Kartal'ın yerine takımın başına 2015-2016 sezonu için Vitor Perreira getirilmişti. İşte Twitter'da İsmail Kartal yorumlarından bazıları:

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