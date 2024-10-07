EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük
  4. F ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce F harfi ile başlayan kelimeler

F ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce F harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.10.2024 19:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili kelime sayısı açısından incelendiğinde oldukça zengindir. Dilimizin kelime sayısı yönünden bu kadar fazla olmasının ana faktörlerinden biri 29 harften meydana gelen alfabemizdir. Her harf ile başlayan binlerce sözcük bulunmaktadır. Bu harflerden biri de F harfidir. F harfi ile hem Türkçe hem de İngilizce dilinde birçok kelime mevcuttur. Peki, F ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce F harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

F ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce F harfi ile başlayan kelimeler

F harfi Türk alfabesinde E harfinden sonra G harfinden ise önce gelen bir harf olarak karşımıza çıkmaktadır. F ile başlayan kelimeler arasında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 harfli pek çok sözcük vardır. Ayrıca başında F harfinin yer aldığı Fransa, Fas gibi ülke isimleri de bulunmaktadır. Bu harfle başlayan Türkçe sözcüklerin yanı sıra İngilizce kelimeler de mevcuttur. Bu noktada İngilizce olan sözcüklerin manaları da ayrı bir öneme sahiptir.

F ile başlayan kelimeler nelerdir?

F harfi ile başlayan kelimeler arasında fön, fan, fal, fındık, fikir gibi pek çok kelime daha yaygın bir şekilde karşımıza çıkabilmektedir. F harfi Türk alfabemizin yedinci harfi olarak bilinmektedir. Bu harf aynı zamanda ünsüz yani sessiz harfler sınıfında yer almaktadır. F harfi ile başlayan Türkçe kelimeler sayı yönünden değerlendirildiğinde binin üzerinde olmaktadır. Kişiler ne kadar fazla sözcük öğrenirse kelime haznesi o kadar çok genişleyebilmektedir. Bu bağlamda F ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

  • F ile başlayan 4 harfli kelimeler: Fark, faks, faiz, faka, fıçı, feda, felç, feza, fent, fren, font, fide, fors, flaş, form, fiil, fiji, füze, füme, fora, foya, foça, fert, farz, fare gibi.

  • F ile başlayan 5 harfli kelimeler: Falan, fahiş, facia, faraş, fasıl, faset, fanus, fakat, fauna, faslı, fesat, fayda, ferda, fazla, fidan, fesih, firak, fidye, fizik, fırça, fiyat, fonem, fünye, forum, fulya gibi.

  • F ile başlayan 6 harfli kelimeler: Futbol, fosfor, fuzuli, frapan, formül, formel, fiziki, fişlik, fiyaka, fiskos, florür, fiyonk, firkat, Finike, fayans, fideci, feryat, felçli, feryat, fettan, fecaat, fasıla, faizli, fincan, filato gibi.

F ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türkçe'de F ile başlayan birçok sözcük ve sözcük grubu vardır. Bu durum en sık kullanılan yabancı dillerin başında gelen İngiliz alfabesi için de geçerlidir. İngiliz alfabesinde F harfi “ef” olarak telaffuz edilmektedir. F ile başlayan İngilizce kelimeler, Türkçe sözcüklere nazaran sayı yönünden çok fazladır. Ortalama 10 binin üzerinde F ile başlayan İngilizce sözcük vardır. Bu bağlamda F harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şu şekildedir:

  • Family: Aile
  • Fake: Sahte
  • Far: Uzak
  • Farm: Çiftlik
  • Fat: Şişman
  • Fashion: Moda
  • Father: Baba
  • Favorite: Favori
  • Fence: Çit
  • Found: Bulmak
  • Food: Yemek
  • Fail: Başarısız
  • File: Dosya
  • Fish: Balık
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İngilizce türkçe sözlük
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.