F ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce F harfi ile başlayan kelimeler

F harfi Türk alfabesinde E harfinden sonra G harfinden ise önce gelen bir harf olarak karşımıza çıkmaktadır. F ile başlayan kelimeler arasında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 harfli pek çok sözcük vardır. Ayrıca başında F harfinin yer aldığı Fransa, Fas gibi ülke isimleri de bulunmaktadır. Bu harfle başlayan Türkçe sözcüklerin yanı sıra İngilizce kelimeler de mevcuttur. Bu noktada İngilizce olan sözcüklerin manaları da ayrı bir öneme sahiptir.

F ile başlayan kelimeler nelerdir?

F harfi ile başlayan kelimeler arasında fön, fan, fal, fındık, fikir gibi pek çok kelime daha yaygın bir şekilde karşımıza çıkabilmektedir. F harfi Türk alfabemizin yedinci harfi olarak bilinmektedir. Bu harf aynı zamanda ünsüz yani sessiz harfler sınıfında yer almaktadır. F harfi ile başlayan Türkçe kelimeler sayı yönünden değerlendirildiğinde binin üzerinde olmaktadır. Kişiler ne kadar fazla sözcük öğrenirse kelime haznesi o kadar çok genişleyebilmektedir. Bu bağlamda F ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

F ile başlayan 4 harfli kelimeler: Fark, faks, faiz, faka, fıçı, feda, felç, feza, fent, fren, font, fide, fors, flaş, form, fiil, fiji, füze, füme, fora, foya, foça, fert, farz, fare gibi.

F ile başlayan 5 harfli kelimeler: Falan, fahiş, facia, faraş, fasıl, faset, fanus, fakat, fauna, faslı, fesat, fayda, ferda, fazla, fidan, fesih, firak, fidye, fizik, fırça, fiyat, fonem, fünye, forum, fulya gibi.

F ile başlayan 6 harfli kelimeler: Futbol, fosfor, fuzuli, frapan, formül, formel, fiziki, fişlik, fiyaka, fiskos, florür, fiyonk, firkat, Finike, fayans, fideci, feryat, felçli, feryat, fettan, fecaat, fasıla, faizli, fincan, filato gibi.

F ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türkçe'de F ile başlayan birçok sözcük ve sözcük grubu vardır. Bu durum en sık kullanılan yabancı dillerin başında gelen İngiliz alfabesi için de geçerlidir. İngiliz alfabesinde F harfi “ef” olarak telaffuz edilmektedir. F ile başlayan İngilizce kelimeler, Türkçe sözcüklere nazaran sayı yönünden çok fazladır. Ortalama 10 binin üzerinde F ile başlayan İngilizce sözcük vardır. Bu bağlamda F harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şu şekildedir: