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!f İstanbul’dan bir ilk: !f Çocuk

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SİNEMA TV  | 02.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan !f Çocuk, Burak Göral’ın seçimleriyle hazırlandı.

!f İstanbul’dan bir ilk: !f Çocuk

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali,13-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise İzmir ve Ankara’da başlıyor. !f İstanbul kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan !f Çocuk seçkisini ünlü sinema eleştirmeni ve yazar Burak Göral hazırladı. Sinema ve çocuk hakkında birbirinden değerli çalışmalar yapan Burak Göral’ın çocuklar için birbirinden özel filmler seçti.

Burak Göral, çocuk gelişimi için sinemanın etkisine yoğunlaşıyor

Sinema eleştirmeni ve yazar Burak Göral, seçtiği filmlerle oluşturduğu !f Çocuk seçkisi ile !f ruhunu çocuklara aktaracak. Göral, “Çocukla Sinema” programı ile ebeveynlere çocuklarla izlenecek filmler hakkında yönlendirme yapıyor ve sinemanın, çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini artırıyor. Burak Göral, sinema aracılığıyla çocukların, gerçek hayatı daha kolay anlamlandırabileceğine inandığı için birbirinden değerli çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

!f Çocuk’ta yer alacak filmler belli oldu

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında Burak Göral’ın belirlediği !f Çocuk seçkisinde;“The Marona’s FantasticTale”, “Supa Modo”, “Scrambled”, “Macropolis” ve “Mobile” filmleri yer alıyor. Anca Damian’ın yönettiği “TheMarona’s FantasticTale”, küçük bir köpeğin kaza sonrasında başına gelenleri anlatıyor. Süper kahraman olmak isteyen küçük bir kızın, hayallerini gerçeğe dönüştürme hikâyesine odaklanan “Supa Mado”nun yönetmen koltuğunda ise Likarion Wainaina oturuyor. Yönetmenliğini Bastiaan Schravendeel’in yaptığı “Scrambled”, telefondaki bir oyunun, 19 yaşındaki bir gencin hayatına etkilerini gözler önüne seriyor. Joel Simon’ın yönettiği “Macropolis” kısa filmi, iki oyuncağın hikâyesini stop-motion tekniği ile anlatırken Verena Fels’in yönettiği “Mobile”, küçük ve sevimli bir ineğin kaderini değiştirmesini izleyiciye sunuyor.


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!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali !f Çocuk

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