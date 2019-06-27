Mynet Trend

!f Ulusal Yarışma’nın Jüri Başkanı Ezel Akay oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Bu yıl 13-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin, !f Ulusal yarışmasının jüri başkanı belli oldu. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek !f Ulusal’ın jüri başkanlığı ünlü yönetmen Ezel Akay’a emanet.

!f Ulusal Yarışma’nın Jüri Başkanı Ezel Akay oldu

Bu yıl 13-22 Eylül tarihleri arasında bir araya gelecek olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali; kolektif, çok sesli bir yaşam ve sinema platformu olmayı sürdürüyor. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yarışma bölümüne başvurular devam ederken bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek !f Ulusal kategorisinin jüri başkanı da belli oldu. !f Ulusal jürisine bu yıl ünlü yönetmen Ezel Akay başkanlık edecek.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yarışma bölümleri Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşuyor. İlk ya da ikinci filmini gerçekleştirmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f ile sinemaseverler, farklı coğrafyalarda doğmuş, cesur anlatımları ve biçimsel arayışlarıyla film yaratımında yeni sayfalar açan isimleri keşfediyor.

Başvurular 30 Haziran’a kadar devam ediyor

!f İstanbul’un doğduğu coğrafyanın film yaratıcılarının yarışacağı !f Ulusal; anlatılmayı bekleyen özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimlerini, dünyayla buluşturmak isteyen sinemacıları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kısalar’da ise Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere iki farklı kategoride film yaratımının en bağımsız biçimi olan kısa filmler yer alıyor.

Festival için geri sayım sürerken yarışma ve yarışma dışı seçkilerine başvurular 30 Haziran’a kadar devam ediyor.


Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Yüzyılın en güçlü sporcusunun nefes kesen hayatıYüzyılın en güçlü sporcusunun nefes kesen hayatı
Empatinin tavan yaptığı dizi: FleabagEmpatinin tavan yaptığı dizi: Fleabag
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
!f Ulusal Yarışma !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali İf İstanbul ezel akay

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

14 yaşındaki kızlara dehşeti yaşattılar! Alkol ve uyuşturucu içirip...

14 yaşındaki kızlara dehşeti yaşattılar! Alkol ve uyuşturucu içirip...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Yasak Elma'da şok final! Her şey değişti

Yasak Elma'da şok final! Her şey değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminden ilk kareler geldi

Yüzyılın en güçlü sporcusunun nefes kesen hayatı

Empatinin tavan yaptığı dizi: Fleabag

Empatinin tavan yaptığı dizi: Fleabag

Keri Russell’dan Star Wars açıklaması

Star Wars Keri Russell’ı ağlattı

Game Of Thrones aktörlerinin sakalsız halleri

Game Of Thrones yıldızlarına bir de böyle bakın

Survivor'da çifte ödül heyecanı! Survivor 104. son bölümde ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da finale günler kala çifte ödül heyecanı!

Keman Ağıtları filminin çekimleri başlıyor!

Keman Ağıtları filminin çekimleri başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.