SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. F1'de sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

F1'de sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.03.2025 13:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

F1'de sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Piastri, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona önde götürdüğü yarışı, 1 saat 30 dakika 55.026 saniyelik derecesiyle kazanarak kariyerinin üçüncü etap galibiyetine ulaştı.

Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, takım arkadaşının 9.748 saniye gerisinde ikinci oldu.

Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 11.097 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

Son 4 sezonun şampiyonu Hollandalı Max Verstappen'in (Red Bull) 4'üncü olduğu yarışta Ferrari sürücüleri Monakolu Charles Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise 6'ncı sırayı aldı.

Sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'si, 6 Nisan'da düzenlenecek.

Canlı Skor

İlkim Aydın'dan paylaşım! "Unutma..."İlkim Aydın'dan paylaşım! "Unutma..."
Barış Alper'in babasından İBB'ye yönelik soruşturmalara dair paylaşım!Barış Alper'in babasından İBB'ye yönelik soruşturmalara dair paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tutuklama sonrası Özel'den ilk yorum: 'Kayyum' sözleri dikkat çekti

Tutuklama sonrası Özel'den ilk yorum: 'Kayyum' sözleri dikkat çekti

Tutuklama kararı sonrası gözler Yavaş'taydı! "Bana da geldiler"

Tutuklama kararı sonrası gözler Yavaş'taydı! "Bana da geldiler"

Barış Alper'in babasından İBB'ye yönelik soruşturmalara dair paylaşım!

Barış Alper'in babasından İBB'ye yönelik soruşturmalara dair paylaşım!

İlkim Aydın'dan paylaşım! "Unutma..."

İlkim Aydın'dan paylaşım! "Unutma..."

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur..."

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur..."

İsmail Kartal İran'da bunu da başardı!

İsmail Kartal İran'da bunu da başardı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.