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F1 İspanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.08.2020 18:18 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı İspanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

F1 İspanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Sezonun 6. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 4. birinciliğine ulaştı.

Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Hamilton, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi. Hamilton'ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor.

Startta 2. sıraya yükselen Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, liderin 24.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti. Takım arkadaşı Hamilton'dan 44.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas ise 3. oldu.

Sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta yapılacak.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan
  2. Max Verstappen (Hollanda): 95
  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89
  4. Charles Leclerc (Monaco): 45
  5. Lance Stroll (Kanada): 40
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