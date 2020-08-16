F1 İspanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Sezonun 6. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.
Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 4. birinciliğine ulaştı.
Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Hamilton, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi. Hamilton'ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor.
Startta 2. sıraya yükselen Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, liderin 24.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti. Takım arkadaşı Hamilton'dan 44.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas ise 3. oldu.
Sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta yapılacak.
İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
G.Saray'dan Premier Lig'e gidiyor
Beşiktaş yıldız ismi resmen istedi!
Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa hamlesi
Garry Rodrigues'e flaş talip!
Atiba'dan imza sonrası ilk açıklama
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
Trabzonspor'da bir koronavirüs şoku daha!
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Bayern Münih tarihe geçti
İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum