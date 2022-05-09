SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. F1 Miami Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Miami Grand Prix'sini Verstappen kazandı

09.05.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Miami Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

F1 Miami Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Sezonun 5. mücadelesi, ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı, Michael Douglas, Matt Damon, Michael Jordan, Serena Williams, Tom Brady, David Beckham, Dwyane Wade, will.i.am. Pharrell Williams, DJ Khaled'in de aralarında bulunduğu sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim izledi.

Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc startta liderliğini korurken, Red Bull'dan Max Verstappen 2'nciliğe yükseldi. Son şampiyon Verstappen, 9. turda yaptığı atakla da liderliği Leclerc'ten aldı.

McLaren'den Lando Norris ile AlphaTauri'den Pierre Gasly arasındaki temas sonrası 42. turda güvenlik aracı piste girdi. Kaza yapan Norris yarış dışı kaldı.

  1. sıradaki Sergio Perez (Red Bull), ilk 3'teki Verstappen, Leclerc ve Carlos Sainz'dan (Ferrari) farklı olarak lastik değiştirmeyi tercih etti.

Güvenlik aracı periyodunun 46. turda sona ermesinin ardından Leclerc, Verstappen'i geçme girişimlerinde başarılı olamadı.

Son 3 turda iyice rahatlayan Verstappen, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 3'üncü, kariyerinin 23. birinciliğine ulaştı.

Leclerc, Verstappen'in 3.7 saniye gerisinde 2'nci, Perez'i arkasında tutmayı başaran Sainz ise liderin 8.2 saniye uzağında 3. oldu.

Puanını 85'e çıkaran Verstappen, pilotlar klasmanı lideri Leclerc ile arasındaki farkı 19 puana indirdi.

Sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si 22 Mayıs'ta yapılacak.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- Pilotlar

  1. Charles Leclerc (Monako): 104 puan

  2. Max Verstappen (Hollanda): 85

  3. Sergio Perez (Meksika): 66

  4. George Russell (Büyük Britanya): 59

  5. Carlos Sainz (İspanya): 53

- Takımlar

  1. Ferrari: 157

  2. Red Bull: 151

  3. Mercedes: 95

  4. McLaren: 46

  5. Alfa Romeo: 31
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
VakıfBank'ı deviren Fenerbahçe Opet seride 2-1 öne geçtiVakıfBank'ı deviren Fenerbahçe Opet seride 2-1 öne geçti
Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor...Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler!
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Ghezzal, röportaj verirken ağzından kaçırdı!

Ghezzal, röportaj verirken ağzından kaçırdı!

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''

Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz!

Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.