Fabio Borini'den sürpriz transfer! Fenerbahçe derken...

Transfer döneminin ilk günlerinde ismi Fenerbahçe ile anılan Fabio Borini, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'e transfer olmak üzere.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli oyuncunun Birmingham City ile anlaşma sağladığını öne sürdü. Borini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

O dönem konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Gitmek istemeyen oyuncularımız da var. Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında." demişti.

