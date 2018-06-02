Fabio Capello'dan Cristiano Ronaldo ve Manchester United iddiası

İspanya'da hakkında açılan vergi kaçırma davası nedeniyle zor günler geçiren Cristiano Ronaldo'yla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'le geçtiğimiz mart ayında yollarını ayıran İtalyan teknik adam Fabio Capello, Real Madrid'in Portekizli süperstarı hakkında çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Sky İtalya'ya konuşan dünyaca ünlü menajer, Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili olarak "Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönerek yeniden Jose Mourinho'yla çalışmak istediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu. Capello'nun bu sözleri, özellikle İngiliz basınında büyük yankı uyandırırken yıldız futbolcunun eski kulübü olan United'a geri dönme ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi.

(FANATİK)



