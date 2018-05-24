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Fabri'den 4 yıllık imza

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2018 10:47 | Son Güncelleme

Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.

Fabri'den 4 yıllık imza

3+1’lik bir anlaşma önerilen İspanyol file bekçisinin bu anlaşmayı kabul ettiği ve tatil dönüşünde imzaların atılacağı öğrenildi. 30 yaşındaki eldiven, Kara-Kartal’da 2016-2017 sezonundan bu yana toplam 87 maça çıkarken, sergilediği istikrarlı performans ile dikkat çekti. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Fabri

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