Fabrice N'Sakala: Erol Bulut beni Fenerbahçe'ye istedi

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da başarılı 4 sezon geçiren Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesi sona erdi. Sezon boyu Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi birçok kulüpten teklif alan oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Siyah-beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzalayan N'Sakala, Alanya'dan ayrılmadan hemen önce son röportajını DHA'ya verdi. Neden Beşiktaş'ı tercih ettiğinden Alanyaspor'daki teknik direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçmesine, Sergen Yalçın'ın kendisini seçme sebebinden yeni takımıyla olan hedeflerine kadar birçok konuda açıklama yapan deneyimli oyuncu, Alanyaspor'daki takım arkadaşları Papiss Cisse ve Welinton de Souza'nın adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili de konuştu. 'BEŞİKTAŞ TARAFTARI MUHTEŞEM' N'Sakala, Beşiktaş'ın taraftarını ve atmosferini çok beğendiğini söyledi, "Türkiye'de ilk zamanlarımda ilk Alanyaspor-Beşiktaş maçını izledim. O gün stadyumdaki taraftarların muhteşem olduğunu gördüm. Aklımda daha çok çalışıp bu tarz büyük takımlarda oynamak gibi bir fikir oluştu" dedi.

'SERGEN YALÇIN İLE MEMNUNİYETLE ÇALIŞIRIM' Alanyaspor'da bir önceki sezon Sergen Yalçın ile çalışan N'Sakala, tecrübeli teknik adamın kendisine çok şey kattığını ve daha da katacağını belirterek, "Onunla uzun süre çalıştım, bu nedenle şimdi benim için takıma katılıp, antrenmanlara başlamak daha kolay. Yetenekli bir oyuncu ve antrenör. Bana çok şey öğretti ve gelecek sezonda da bana daha çok şeyler öğretebileceğini düşünüyorum. Onunla memnuniyetle tekrar çalışacağım" diye konuştu. 'KUPA ALABİLMEMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM' Alanyaspor ile bu sezon oldukça güzel sonuçlara imza attıklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde istedikleri sonucu alamasalar da bunun bir son olmadığını anlatan N'Sakala, bundan sonra Beşiktaş ile neler hedeflediğini anlatırken şunları kaydetti: "Öncellikle hedefim Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Kulüp için uzun zaman oldu. Hedefim aynı, Alanyaspor'daki gibi şampiyon olmak için oynayacağım, kupa finalinde maalesef kaybettik ama bence bu son fırsat değildi. Gelecek sezon da öyle bir kupayı elimde tutabilmek için daha da çok çalışacağım." 'WELİNTON VE CİSSE GELİRSE BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI SAĞLAR' Fabrice N'Sakala'nın yanı sıra Alanyaspor'un golcü stoperlerinden Welinton de Souza ve gol silahı Papiss Cisse'nin de adı Beşiktaş ile anılıyor. İki arkadaşıyla bu konu hakkında pek konuşma fırsatı olmadığını söyleyen N'Sakala, gelmelerini çok istediğini ifade etti. N'Sakala, "Gelirlerse benim için keyifli olur çünkü aramız çok iyi. Sahada ve dışarıda da aynı şekilde. Çok fazla bu konu ile ilgili konuşamadık çünkü sanırım herkesin tatile ihtiyacı vardı. Çok maç oldu, bir de salgın. Onlar için ailelerine gitmek ilk seçenekti. Ama geleceklerini umuyorum. Onları seviyorum. Beşiktaş Kulübü'ne büyük katkı sağlayabilecekler. Bakalım göreceğiz, bu benim kararım değil, umarım gelirler" dedi.

'EROL HOCA ONUNLA FENERBAHÇE'YE GİTMEMİ İSTEDİ' Alanyaspor ile sözleşmesi biten teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidişi hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli sol bek, Bulut'un başarılı olacağına inandığını söyledi. N'Sakala, "Tüm strese rağmen Alanyaspor ile çok iyi iş çıkardı. Ona karşı İstanbul'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Hepimiz büyük bir oyunun olacağını biliyoruz. Arkadaş olmamıza rağmen orada rakip olarak çıkacağız. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum çünkü çok iyi bir antrenör. Daha önce konuştuğumuzda onunla gitmemi (Fenerbahçe'ye) istediğini söyledi ama ben kararımı verdim ve bu karardan memnunum" diye konuştu. 'ALANYASPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ İLK SEZONUNDA DA BÖYLE OLDU' Alanyaspor'un özellikle son iki sezondur kemikleşen kadrosu bu sezon itibarıyla sözleşmesi biten 10 oyuncuyla dağılıyor. Turuncu-yeşilli takımın gelecek sezon göstereceği performans için ise N'Sakala, şu ifadeleri kullandı: "Bence Alanyaspor yönetimi çok başarılı. İlk sezonda da öyleydi. Ben geldim ve birçok futbolcu geldi, birçok futbolcu gitti. Bence şimdi yine aynı şekilde olacak. Profesyonel olmayı öğrendiler. Gelecek sezonda onların da bir sürü maçı olacak. Sanırım yeni oyuncuları almaya başladılar bile. Şöyle ki birçok pozisyonda birçok oyuncu eksik. Bu bir gerçek. Bu futbol, onlar için dua edeceğim, onlar için en iyi dileklerimi iletiyorum, burası benim için evim gibi. Onlara bol şans diliyorum."

'SONSUZA DEK ALANYASPOR'U TAKİP EDECEĞİM' Alanyaspor'da Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın döneminden tanıdığı Çağdaş Atan'ın getirilmesi ve Atan'ın takımda başarılı olup olamayacağı sorusuna N'Sakala, şöyle cevap verdi: "Evet, neden olmasın. Alanyaspor iyi bir kulüp. Bence Alanya'ya ve Alanyaspor'a gelmek kolay çünkü şehir ve insanları, herkes sana yardımcı oluyor. O kadar çok baskı altında olmuyorsun. Hedef de büyük takımlarınki gibi değil. Sadece oynayabildiğin kadar iyi oynamaya çalışıyorsun. Tabii ki Erol hocadan sonra gelmek zor olacak çünkü zannedersem Alanyaspor'un en iyi sezonlarından birini yaşamasını sağladı. Şimdi herkes kulübün aynı seviyede olmasını bekleyecek. Zor olacak. Ama bu mümkün. Bunu bilemeyiz. Bekleyeceğiz o ana kadar. Sadece ona bol şans dilemek istiyorum çünkü yeni takımı yeni oyuncularla yönetmek zordur. Sanırım 10 oyuncu eksiğin olunca yeni takımı kurmak kolay değil. Göreceğiz. Sonsuza dek Alanyaspor'u takip edeceğim." 'KENDİMİ DİĞER OYUNCULARLA KARŞILAŞTIRMAMAYI TERCİH EDERİM' Sahada sergilediği performans ve oyun tarzını anlatan N'Sakala, Beşiktaş'ta hücum gücü yüksek Caner Erkin'in ardından çizeceği grafik konusunda şunları söyledi:

"Benim için savunma bir önceliktir. Çünkü ben bir defans oyuncusuyum. İkili mücadeleyi severim. Topu kazanıp ilerdeki oyuncuya vermek; elbette mümkün olduğunca asist yapmaya çalışıyorum. Koşmak benim için sorun değil. Ama bu takıma bağlı. Alanyaspor, Beşiktaş gibi değil. Aynı şekilde oynayamazsın. Beşiktaş normal kulüplerden fazlasını kazanmak ister. Bu nedenle tarzı farklı. Aynı şey Anderlecht takımında da geçerliydi. Alanyaspor'dan daha üst bir seviyede oynuyordum. Bu yüzden kendimi diğer oyuncularla karşılaştırmamayı tercih ederim çünkü hepimiz farklıyız. Oysa ki Beşiktaş'a kendi adımı duyurmak için gidiyorum. Orada 7 sene kalabilirsem, kalmak için elimden geleni yaparım. Sahada en güçlü noktam ikili mücadelemdir. Çünkü genelde kaybetmem. Bire bir, bire iki severim. Genelde ben kazanırım. Özellikle bunun için idman yapıyorum. Benim önceliğim bu. Çünkü beni geçemezlerse gol atamazlar. Ayrıca tabii ki asist yapmaya çalışıyorum, nadiren gol atmaya da çalışıyorum ama genelde uygun pozisyonda olmuyorum. Şimdi büyük takımda olunca stilimin o kısmını değiştirmek için çalışacağım. Büyük bir takım büyük bir hırs demek. Yeni hayat yeni tarz. Bu takım için elimden geleni yapacağım."