Dünyayı kasıp kavuran yaşlandırma programı FaceApp güvenli mi?

Türkiye'de de özellikle yaşlandırma etkisiyle sosyal medyada fotoğrafların sıkça paylaşılmasına neden olan FaceApp'i Cem Yılmaz'dan Engin Öztürk'e, Defne Samyeli'den Yonca Evcimik'e çok sayıda ünlü de kullandı.

Rus bir şirketin geliştirdiği bir uygulama olan FaceApp iki yıl önce de gündem olmuştu.

Ancak o zaman daha çok kişilerin fotoğrafları üzerinden etnik kimliklerinin değişmesini sağlıyordu; bu özelliği de büyük tartışma yaratmıştı.

Uygulamayı kullananlar fotoğrafları üzerinden yüzlerine sakal ekleme, makyaj yapma ya da cinsiyet değiştirme gibi birtakım efektler yaratabiliyor.

Şirket bunu yaparken de yapay zekayı kullanıyor.

Son dönemde yaşlandırma efektiyle sosyal medyayı işgal eden uygulamanın ne kadar güvenilir olduğu ise kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından güçlü bir şekilde dile getirildi.

BÜTÜN FOTOĞRAF GALERİSİNE ERİŞİMİ YOK

Özellikle kimi kullanıcılar, uygulamanın bütün fotoğraf galerilerine erişim sağladığını öne sürdü.

Ancak TechCrunch internet sitesi, yaptıkları testlerde uygulamanın böyle bir erişiminin olmadığını ortaya çıkardı.