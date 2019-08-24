Facebook geri adım attı

Şimdilik sadece İrlanda, Güney Kore ve İspanya’da yayına giren yeni bir araçla Facebook kullanıcılarına verilerini kontrol etme ve kısıtlama imkanı getirdi.

Off-Facebook Activity ismi verilen araçla, internetteki web sitelerinin ve servislerin/uygulamaların, kullanıcılar hakkında edindiği verileri Facebook’a gönderip göndermemesi, kullanıcıların kontrolünde olacak.

Bu araç sayesinde, web’deki üçüncü partilerin kullanıcıların özel verileriyle reklam hedeflemesi yapması da engellenmiş olacak. Bir diğer deyişle, reklam verenler, diğer web sitelerinden gelen verilerle sizi bulup kimliğinizi göremeyecekler veya reklam gösteremeyekler.

Özellikle Avrupa’da, Facebook gibi sosyal medya servislerine, kullanıcıların verilerini zorla toplama politikasından vazgeçme baskısı yapılıyor. Kullanıcıların “kendileri için yararlı olduğunu düşündükleri” reklamları görmek isterlerse kendi rızasıyla verilerini açabileceğini savunuyorlar. Bunun dışında, uygulamayı çalıştırmak veya hizmeti alabilmek için kişisel verilerini açma zorunluluğunun son bulmasını istiyorlar.

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