Facebook, Instagram parolalarını da düz metin halinde saklamış

Mart ayında ortaya çıkan durum için bir açıklama yayınlayan Facebook, söz konusu sorunun Ocak ayında fark edilip düzeltildiğini açıklamıştı. Ayrıca bu olumsuzluktan etkilenen kullanıcıların tek tek uyarılacağını da söylemişti sosyal medya devi. Şimdi ise Engadget'ın haberine göre, bir ay aradan sonra aynı açıklamaya ufak bir güncelleme notu iliştiren firma, benzer bir sorunun Instagram parolalarında da ortaya çıktığını bildiriyor.
Notta şunlar söyleniyor: "Bu konuyu paylaştığımızdan bu yana Instagram parolalarının da okunabilir bir dosya formatında saklandığını fark ettik. Bunun milyonlarca Instagram kullanıcısını etkilediğini tahmin ediyoruz. Etkilenen Instagram kullanıcılarını da uyaracağız. Yaptığımız araştırmalar, bu şekilde saklanan parolaların şirket içinde suistimal edilmediğini ve onlara bilinçli olarak erişilmediğini ortaya koydu."
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