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Facebook Ortadoğu kaynaklı bazı hesaplar ile ilgili ilginç bir karar aldı

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TEKNOLOJİ  | 05.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere şirket, daha önceden de sahte hesaplarla büyük bir mücadele içerisine gireceğini açıklamıştı. İşte haberimizin detayları.

Facebook Ortadoğu kaynaklı bazı hesaplar ile ilgili ilginç bir karar aldı

Facebook üzerinden yayınlanan sahte hesaplar, saatler içerisinde milyarlarca kişiyle etkileşim içerisine girebiliyor. Bunu önlemek isteyen şirket, yalan haber yayan bütün hesapları sileceğini ifade etmişti. Görünen o ki Facebook ilk hesap silme işlemlerine başladı bile.

Facebook tarafından yapılan iki operasyon ile 476 hesap, 246 sayfa, 10 grup, 4 etkinlik ve 48 Instagram hesabı tamamen kapatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır kaynaklı olan bu hesaplar, 13 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşmıştı.

Yalan haberlerin en önemli özelliği çok hızlı bir şekilde yayılmaları. Herhangi bir yalan haber yayılmaya başlarsa Dünyanın genelinde bu doğru olarak kabul edilebilir. Facebook, sırf bu nedenden dolayı defalarca zan altında kalmıştı ve hakkında dava açılmıştı.

Şirket bu hesapları kapatırken bazı farklı algoritmalar kullanıyor. Eğer haber çok hızlı bir şekilde paylaşılıyorsa ve doğru haberlerle kıyaslandığında içerisine bazı yanlış ifadeler varsa, Facebook örümcekleri bunu hemen fark ediyor. Peki sizce de şirket yalan haberle mücadelede yeterli özveriyi gösteriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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facebook Ortadoğu

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