Facebook’ta toplanan yardımlarla çocuk sahibi oldular

BBC Türkçe'nin haberine göre sosyal medyada kendiliğinden bir araya gelen bir grup, çiftin çocuk sahibi olması için gerekli olan 2 bin poundu (yaklaşık 13 bin TL) topladı.

Marisha Chaplin, geçtiğimiz Cumartesi sezaryen doğum ile bir kız bebek dünyaya getirdi.

Marisha doğum yapar yapmaz Facebook bağışçılarına müjdeli haberi verdiğini söyledi.

"ÇOK MİNNETTARIZ"



Marisha, "Cumartesi sabahı doğumda aldığım ilaçların hala etkisi altındayken bağışçılara mesaj yolladım. Bu şahane bir şey. Tahmin ettiğimizden çok daha güzel. Bu noktaya gelebileceğimizi düşünmemiştik" diye konuştu.

İlk çocukları Evie'nin de kardeşini çok sevdiğini söyleyen Marisha, çift olarak bağışçılara minnet duyduklarını belirtti.Çift, 2007'de Marisha'nın kanser tedavisi gördüğü hastaneye Jon'un kontrol için gelmesiyle tanıştı.

Marisha "Onu gördüğüm anda kanser tedavi merkezinde çalışanlardan birine onu çok beğendiğimi anlattım. O da bana Jon'un MSN adresini verdi" diye konuştu.

Marisha kanser tedavisi gördüğü için doğurganlık sorunları olabileceğini biliyordu. Bu nedenle çift Marisha 16 yaşındayken bebek sahibi olmak için denemelere başladı.