Facebook yapay zekaya ağır yatırım yapıyor

Fashion++ AI adını alan yapay zeka uygulaması, Facebook’un moda konusunda eğittiği bir algoritma. Dünyada nelerin moda, nelerin demode olduğunu takip eden yapay zeka algoritması şimdi kullanıcılara da tavsiyede bulunacak.

Facebook’a göre yeni yapay zeka kullanıcılara tamamen yeni bir gardrop dolusu kıyafet satın almalarını tavsiye etmeyecek. Bunun yerine mevcut kıyafetleri arasından bazılarını değiştirmesi, yenilemesi konusunda tavsiyelerde bulunacak.

Zuckerberg, Facebook bünyesinde pek çok farklı görev için yapay zeka geliştirillmesi için ağır yatırımlar yapıyor. Hatta yapay zekaya dair bu büyük tutkusu nedeniyle yapay zeka karışıtı Elon Musk’la sık sık ağız dalaşına girdiğine de şahit oluyorduk.

Bu yeni yapay zekanın ne kadar başarılı olacağı şimdilik bilinmiyor. Facebook, yapay zekayı eğitmek için on binlerce moda fotoğrafı kullanmış. Ancak yine de farklı bireylerin zevklerine uygun tavsiyeler ortaya koyup koyamayacağı bilinmiyor.

Twitter reply yapmayı engelletecek

