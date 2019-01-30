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FaceTime açığı Apple’ın başına bela olabilir

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 30.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

iOS’teki FaceTime açığı yüzünden tüm iPhone’lar izinsiz dinlenebiliyor. Apple, bu açığı geçici olarak kapatmak için grup FaceTime özelliğini devredışı bıraktı. Peki, açığı kapatmak için yama ne zaman gelecek?

FaceTime açığı Apple’ın başına bela olabilir

Apple, iOS 12.1 güncellemesi ile söz verdiği grup FaceTime özelliğini kullanıma sunmuştu. Ancak Cupertinolu firma bugün grup FaceTime’daki güvenlik açığı ile çalkalandı. Grup FaceTime özelliği kullanılarak, çok kolay bir şekilde karşı tarafın iPhone’unun izinsiz olarak dinlendiği ortaya çıktı.

3 yaşındaki çocuğun bile uygulayabileceği FaceTime açığı şu şekil çalışıyor. Bir kişiyi FaceTime ile aradıktan sonra grup FaceTime özelliğini başlatmak için kendinizi arıyorsunuz. Bu işlemden sonra karşı taraf aramanıza yanıt vermese bile yaşanan açıktan dolayı karşı tarafı dinlemeye başlayabiliyorsunuz.

2019 yılında bu tip güvenlik açığının yaşanması akıl alır gibi değil. Apple, bu olaydan sonra direkt olarak geçici çözüm için grup FaceTime özelliğini devredışı bıraktı. Söylenene göre; bugün veya yarın bu güvenlik açığı için acil bir güncelleme yayınlanacak.

FaceTime nasıl kapatılır?

Apple güncelleme yayınlayana kadar FaceTime özelliğini kapatmanınızda fayda var. FaceTime’ı kapatmak için; Ayarlar>FaceTime bölümünden FaceTime’ı kapatabilirsiniz.

Güvenliğe her fırsatta çok önem verdiğini vurgulayan bir firmanın, bu denli kolay bir güvenlik açığı ile karşılaşması doğrusu pek hoş olmadı. Umarız FaceTime güvenlik açığını kapatmak için güncelleme en kısa sürede yayınlanır.

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Anahtar Kelimeler:
Facetime Apple Teknoloji

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