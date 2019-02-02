Facetime hatası için güncelleme hazır

Gelen bilgilere göre Apple, FaceTime’ın grup görüşme özelliğini şimdilik devre dışı bıraktı. Önümüzdeki hafta gelecek güncellemeyle birlikte uygulamanın tam kapasite olarak güvenli bir şekilde çalışacağı belirtiliyor.
Konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar için özetlememiz gerekirse, FaceTime’daki grup görüşmeleri esnasında bir güvenlik açığı ortaya çıkıyor ve görüntüleriniz ya da sesleriniz, arkadaşlarınız görüşmeye dahil olmasa bile onlar tarafından erişilebilir hale geliyordu.
Örneklemek gerekirse, CNBC ekibi bunu test etmişti. Haber yazarlarından biri, iPhone’undaki FaceTime uygulaması aracılığıyla bir arkadaşını aradı. Karşı taraf görüşmeyi kabul etmeden hemen önce, görüşmeye bir kişi daha dahil edildi. Bu esnada henüz görüşmeyi kabul etmeyen arkadaşı ise sesleri duyabiliyordu. Yani konuşmaları dinleyebiliyordu. Bazen de videolar kişilerden habersiz olarak karşı tarafa gidebiliyordu.
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