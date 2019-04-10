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Facia anı kamerada! Bir anda kuaföre daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 20:06 | Son Güncelleme

Aracıyla kuaföre dalan sürücü, 3'ü çocuk, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Hızını alamayan sürücü, aracıyla kuaföre daldı. Koltukta oturan 3'ü çocuk, 5 kişi ağır yaralandı.

Yaşanan korkunç kazada çocukları otomobilin altında kalan kadın fenalık geçirdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaralananların sağlık durumu hakkında bir bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
kaza kuaför Çocuk

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