Facia anı kamerada! Bir anda kuaföre daldı

Hızını alamayan sürücü, aracıyla kuaföre daldı. Koltukta oturan 3'ü çocuk, 5 kişi ağır yaralandı.
Yaşanan korkunç kazada çocukları otomobilin altında kalan kadın fenalık geçirdi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaralananların sağlık durumu hakkında bir bilgi verilmedi.
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