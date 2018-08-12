Fahriye Evcen babasına bakıcı tuttu

Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen, mide kanseri teşhisi konmasının ardından ameliyat olmuştu. Operasyonun başarılı geçtiğini açıklayan Fahriye Evcen, babasına bir bakıcı tutmuş.
Ramazan Evcen'in sağlığıyla yakından ilgilenen oyuncu, yardımcıyı sık sık arayıp babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi alıyormuş.
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'in tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilmişti. Fahriye Evcen ''Bence hiç tükenmedi, dedikodular çok komik'' yanıtını vermişti.
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