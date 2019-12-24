Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım...

Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaşan ve beğeni toplayan Fahriye Evcen, 35 yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapan Evcen, "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında... Seni çok seviyorum.. İyi ki bizimsin..." ifadelerini kullandı.

Özçivit bu romantik mesaja ise şu yanıtı verdi: "Ben de sizi çok seviyorum... Bebeklerim... İyi ki varsınız..."

Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta sonu oğlu Karan ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırmıştı. O pozlardan sonra Karan bebeğe reklam teklifleri yağmıştı.

