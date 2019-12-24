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Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım...

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Oyuncu çift, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda anne olan Evcen eşi Özçivit'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım...

Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaşan ve beğeni toplayan Fahriye Evcen, 35 yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapan Evcen, "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında... Seni çok seviyorum.. İyi ki bizimsin..." ifadelerini kullandı.

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Özçivit bu romantik mesaja ise şu yanıtı verdi: "Ben de sizi çok seviyorum... Bebeklerim... İyi ki varsınız..."

Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta sonu oğlu Karan ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırmıştı. O pozlardan sonra Karan bebeğe reklam teklifleri yağmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ünlüler ha bire çamaşır değişir gibi eş değişir. Siz birbirinize dünyada ender yakışan çiftlerdensiniz. Ömür boyu evli kalın evlatlarınızla topluma örnek olun.size maaşallah diyorum nazar değmesin.
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