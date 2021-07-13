Fahriye Evcen'den tekne pozu! Beğeni rekoru kırdı

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da almıştı.

Tüm gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Evcen, tatilde çekildiği fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı.

Eşi ve oğluyla birlikte tekne turu yapan 35 yaşındaki oyuncu, verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Fahriye Evce'nin fotoğrafları kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

