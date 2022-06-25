Faik Öztürk'ten Seda Sayan'ı kızdıracak yorum! "Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor"

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, geçtiğimiz akşam bir davete katıldı. Seda Sayan’ın yakın arkadaşı olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk’e, “Siz 22 yıldır berabersiniz, Seda Hanım ise 7’nci kez nikâh masasına oturdu. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?” diye soruldu.

"KENDİSİNİN MUTLU BİR LUNAPARKI VAR"

“Seda bizim canımız. Kendisi mert biridir. Seda Sayan’ın mutlu bir lunaparkı var. Orada kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor. Parası pulu var. Ekonomik yönden güçlü bir kadın. Biz kendisini çok seviyoruz. Çağlar da çok iyi bir insan"

