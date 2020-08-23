Falcao: Arda'nın gelmesi beni çok mutlu etti

Falcao, Galatasaray'da buluştuğu Arda ve fiziksel durumu hakkında konuştu. Volvocarco'nun sosyal medya hesabındaki canlı yayına konuk olan Falcao, Arda Turan’ın Galatasaray'a dönüşünü değerlendirdi.
Kolombiyalı yıldız Arda'nın gelişine sevindiğini belirterek, “Arda Turan’ın Galatasaray’a gelmesi beni çok mutlu etti. Atletico Madrid’de birlikte çok güzel iki yıl geçirmiştik. Oyun şekli bana çok uygun. Kendisine özgü bir stili var. Herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak” ifadesini kullandı.
Falcao, karantina döneminde çok çalıştığını ifade ederek, "Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, koşma şansı yakaladım" dedi.
Öte yandan Radamel Falcao, 4. çocuğunun doğumuna kısa bir süre kaldığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu söyledi.
(AJANSSPOR)
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