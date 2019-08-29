Falcao bombası patladı! Fransız basını açıkladı

Cimbom, Radamel Falcao'da mutlu sona ulaşıyor. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Süper yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

Fransa'da yayın yapan L'Equipe'in verdiği habere göre Monaco yönetimi, Falcao ile yaptığı son görüşmenin ardından fikrini değiştirdi ve oyuncunun Galatasaray'a gitmesine onay verdi. Gazete o gelişmeyi "Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurdu.

Haberde, Monaco ve Galatasaray'ın transferi resmi olarak açıklamaya çok yakın oldukları da ifade edildi.



