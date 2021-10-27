Falcao: Daha önce Barcelona'ya karşı galibiyet almamıştım

İspanya La Liga'nın 11. haftasında evinde Barcelona'yı tek golle mağlup eden Rayo Vallecano'da Radamel Falcao karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki tek golü atan Kolombiyalı futbolcu, "Umarım taraftarlarımız daha önce görmediği her şeyi görür. Daha önce Barcelona'ya karşı bir galibiyet alamamıştım, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın son dönemde aldığı başarısız sonuçlara da değinen Falcao, "Barcelona, harika futbolcuların olduğu bir takım. Elbet bir noktadan sonra ayağa kalkacaklar." şeklinde konuştu.

6 MAÇTA 4 GOL ATTI

35 yaşındaki Falcao, şu ana kadar Rayo Vallecano ile çıktığı 6 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

