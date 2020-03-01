Falcao'dan Fatih Terim'e söz: Bana güvenin!

Galatasaray'da sakatlık sürecinden kurtulan ve düzenli olarak forma giymeye başlayan Radamel Falcao, Gençlerbirliği karşısında da Fatih Terim'in en büyük kozu olacak. Fenerbahçe derbisinde penaltıdan skor yapan Falcao, kendisini fiziksel olarak çok iyi hissettiğini ve ligde kalan 11 haftada takıma büyük katkı sağlamak istediğini teknik heyete iletti.

Fatih Terim'in yanı sıra Necati Ateş'in de yakından ilgilendiği ve hem fiziksel hem de motivasyon olarak Ateş'in ekstra antrenmanlarına katılan Falcao, Gençlerbirliği karşısında da takımın en büyük gol silahı olacak.

Fenerbahçe maçından önce verdiği gol sözünü tutan Radamel Falcao, "Fenerbahçe karşısında harika bir galibiyet aldık ancak henüz biten bir şey yok; askine bizim için her şey yeniden başlıyor. Ligde önümüzde 11 final haftası var ve 11 final haftasından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Takım olarak çok iyi durumdayız ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon sonu şampiyonlukta kritik bir rol oynamak ve bu kulüpte iz bırakmak istiyorum" dedi