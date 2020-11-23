Falcao'dan ilginç istatistik! 29 maçta var; 25 maçta yok!

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Ryan Babel'in ardından Radamel Falcao'nun da bu maçta forma giyemeyeceği kesinleşti. Galatasaray'ın son yaptığı antrenmana katılmayan ve tedavisine devam edilen Radamel Falcao, Kayserispor karşısında da forma giyemecek.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana 25. maçını kaçıracak olan Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyordu ancak Kolombiyalı futbolcunun yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi.
Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtildi.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda 25 maçı ise kaçırdı.
Alexis Sanchez'in yeni durağı İstanbul!
Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı
Ibrahimovic böyle istedi! 10 yıl sonra gelen galibiyet...
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Almanya'yı sallamaya devam ediyor!
Abdullah Avcı: Bizim hedefimiz zirve!
Ekuban: Ronaldo'yu çok izledim, onun gibi sevindim
Galatasaray'a dev transfer çalımı!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüleri
Haaland'tan hat-trick şov
Juventus Ronaldo ile kazandı
Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!
Monaco'dan müthiş geri dönüş
Okuyucu Yorumları 0 yorum