Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'dan koronavirüs paylaşımı geldi. Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi.
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