Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'dan koronavirüs paylaşımı geldi. Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Dünyanın her yanında insanlar ölüyor. Ve biz futbol oynamaktan bahsediyoruz."

FATİH TERİM İNSİYATİF ALDI!

Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti.



