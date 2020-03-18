SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.03.2020 20:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan koronavirüs paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'dan koronavirüs paylaşımı geldi. Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Dünyanın her yanında insanlar ölüyor. Ve biz futbol oynamaktan bahsediyoruz."

FGH

FATİH TERİM İNSİYATİF ALDI!

Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Galatasaray, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti!Galatasaray, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray falcao koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Lig maçlarına erteleme talebi

Lig maçlarına erteleme talebi

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

F.Bahçe'nin Kayserispor maçındaki hocası

F.Bahçe'nin Kayserispor maçındaki hocası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Belhanda'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

Belhanda'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 6 yorum
bizde işe gidiyoruz ne yapalım ölelim mı bırak bu işleri sen futbolunu oyna.
Adam haklı arkadaş dogru yani
BU TÜRKİYEDE GERÇEKLERİ GALATASARAY VE FUTBOLCULARI DİLLENDİRİR.TFF SİZDEN YÖNETİCİ OLMAZ İSTİFA EDİN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falcao'dan sonra Muslera'dan da koronavirüs isyanı!

Falcao'dan sonra Muslera'da isyan etti! İşte yıldız oyuncunun koronavirüs paylaşımı!

Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Falcao'dan tepki! Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti!

Galatasaray, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti!

Galatasaray'da Mbaye Diagne Kasımpaşa'ya kiralanıyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs tepkisi!

Galatasaray'ın Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs göndermesi!

Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!

Galatasaray, koronavirüs ile mücadele ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.