Falcao'dan sonra Muslera'dan da koronavirüs isyanı!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, liglerin ertelenmemesinden ötürü kızgın olduğunu belirterek paylaşımda bulundu. Resmi Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan yıldız oyuncu ""Gerçekten üzgünüm. Rakiplerimizi böyle mi savunacağız." ifadelerini kullandı.

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