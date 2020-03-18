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Falcao'dan sonra Muslera'dan da koronavirüs isyanı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.03.2020 20:55 | Son Güncelleme

Galatasaray oyuncusu Fernando Muslera, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse tepki çekti.

Falcao'dan sonra Muslera'dan da koronavirüs isyanı!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, liglerin ertelenmemesinden ötürü kızgın olduğunu belirterek paylaşımda bulundu. Resmi Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan yıldız oyuncu ""Gerçekten üzgünüm. Rakiplerimizi böyle mi savunacağız." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tamam para almadan normal sezonu tamamla kabul
Adam Yol tv izliyor :)
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