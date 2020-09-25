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Falcao, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın dünya yıldızı Radamel Falcao sakatlıklarından kurtuldu. Kolombiyalı oyuncunun takıma yakın dostu Arda Turan’ın da katılmasıyla moral ve motivasyonu oldukça yükseldi. İyi bir kamp dönemi geçiren, fiziksel olarak geçen sezonun üzerine çıkan tecrübeli golcü, bu sene Süper Lig’e de flaş bir başlangıç yaptı. Dev derbiye odaklanan Falcao, Fenerbahçe'nin bu sene ligde oynadığı ilk iki maçı izleyerek raporladı.

Falcao, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Gaziantep FK’ya 2, Başakşehir’e 1 gol atan Falcao, geçen haftadan itibaren Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Takımla yapılan antrenmanlarda sınırlarını zorlayan Falcao, özel pratikler de yapıyor. Tecrübeli oyuncu, dar alanda çabukluk, sağ ve sol olmak üzere iki ayrı açıdan son vuruş çalışması üzerinde çalıştı.

Radamel Falcao, Galatasaray’da geçen sezon beklentilerin altında kalsa da unutulmaz bir gole imzasını atmıştı. 1999’dan 2020’ye kadar Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı galip gelemeyen sarı-kırmızılıların geçen sezon galibiyet sayısını kaydederek Galatasaray tarihine geçen Kolombiyalı, Türk Telekom Stadyumu’nda da Fenerbahçe’ye karşı gol sevinci yaşamak istiyor.

FENERBAHÇE MAÇLARINI İZLEDİ

Sarı-lacivertli takımın ilk iki lig maçındaki savunma kurgusu üzerine de analiz ve raporları dinleyen Falcao, derbiye hazır.

(AJANSSPOR)

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