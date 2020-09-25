Falcao, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Gaziantep FK’ya 2, Başakşehir’e 1 gol atan Falcao, geçen haftadan itibaren Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Takımla yapılan antrenmanlarda sınırlarını zorlayan Falcao, özel pratikler de yapıyor. Tecrübeli oyuncu, dar alanda çabukluk, sağ ve sol olmak üzere iki ayrı açıdan son vuruş çalışması üzerinde çalıştı.
Radamel Falcao, Galatasaray’da geçen sezon beklentilerin altında kalsa da unutulmaz bir gole imzasını atmıştı. 1999’dan 2020’ye kadar Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı galip gelemeyen sarı-kırmızılıların geçen sezon galibiyet sayısını kaydederek Galatasaray tarihine geçen Kolombiyalı, Türk Telekom Stadyumu’nda da Fenerbahçe’ye karşı gol sevinci yaşamak istiyor.
Sarı-lacivertli takımın ilk iki lig maçındaki savunma kurgusu üzerine de analiz ve raporları dinleyen Falcao, derbiye hazır.
(AJANSSPOR)
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