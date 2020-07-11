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Falcao, Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Falcao şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü Ankaragücü kafilesinde yer almıyor.

Falcao, Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı

Radamel Falcao, Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı.Kolombiyalı oyuncu, Ankaragücü maçı ile birlikte Galatasaray'da bu sezon 41 resmi maçın 19'unu kaçırdı. Falcao'nun yanında Mario Lemina da Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU

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