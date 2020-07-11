Radamel Falcao, Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı.Kolombiyalı oyuncu, Ankaragücü maçı ile birlikte Galatasaray'da bu sezon 41 resmi maçın 19'unu kaçırdı. Falcao'nun yanında Mario Lemina da Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU



