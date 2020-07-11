Radamel Falcao, Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı.Kolombiyalı oyuncu, Ankaragücü maçı ile birlikte Galatasaray'da bu sezon 41 resmi maçın 19'unu kaçırdı. Falcao'nun yanında Mario Lemina da Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.
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