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Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

06.08.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Radamel Falcao'nun MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olabileceği iddia edildi. Kolombiyalı yıldızın futbol hayatına Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Inter Miami'ye katılmayı kabul ettiği belirtildi.

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Galatasaray 'dan ayrılması beklenen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kolombiya basınından Todofichajes.com'da yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor. Falcao'nun uzun zamandır adının anıldığı MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği iddia edildi. Haberde, Kolombiyalı yıldızın da futbol hayatına Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Inter Miami'ye katılmayı kabul ettiği belirtildi.

BURAK ELMAS TAKIM BULMASINI İSTEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte 1 yıl kontratı olmasına rağmen 5 milyon euroluk maaşı nedeniyle Falcao'yu göndermeyi düşündüklerini ifade etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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