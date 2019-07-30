Falcao kaç yaşında? Radamel Falcao Garcia’nın kariyerinden detaylar

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor ve Mustafa Cengiz, taraftarın gözdelerinden Falcao’nun transferi için çabaladıklarını açıkladı. Şimdi gerek sarı kırmızılı taraftarlar gerekse de rakiplerin taraftarları Falcao’nun yaşını ve kariyerindeki başarılarını merak ediyor...

FALCAO KAÇ YAŞINDA?

10 Şubat 1986 doğumlu Falcao şu an 33 yaşında. Bu nedenle Galatasaray’ın futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddiası taraftarlar arasında tartışmaya yol açtı.

FALCAO’NUN OYNADIĞI KULÜPLER VE GOL İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde 471 maça çıkan Falcao bu maçlarda 271 gol kaydetmiş. Riverplate altyapısından as takıma çıkan oyuncu 2009 yılında 5,43 milyon Euro’ya FC Porta’ya transfer oldu. 2 yıl Porta’da oynadıktan sonra 40 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid’e transfer oldu. Gene 2 yıl sonra bu sefer 4 milyon bonservis ücreti ile Monaco’ya geçti.

Falcao 2014 yılında 7,60 milyon euro bedel ile Manchester United’a kiralandı. 2015’te ise bu sefer Chelsea’da kiralık olarak oynadı. 2016’da Monaco’ya geri döndü.

"TARAFTARLARIN TALEBİ BİZİM İÇİN 1. SIRADADIR"