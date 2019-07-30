Falcao kaç yaşında? Radamel Falcao Garcia’nın kariyerinden detaylar

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor ve Mustafa Cengiz, taraftarın gözdelerinden Falcao’nun transferi için çabaladıklarını açıkladı. Şimdi gerek sarı kırmızılı taraftarlar gerekse de rakiplerin taraftarları Falcao’nun yaşını ve kariyerindeki başarılarını merak ediyor...
10 Şubat 1986 doğumlu Falcao şu an 33 yaşında. Bu nedenle Galatasaray’ın futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddiası taraftarlar arasında tartışmaya yol açtı.
Kariyerinde 471 maça çıkan Falcao bu maçlarda 271 gol kaydetmiş. Riverplate altyapısından as takıma çıkan oyuncu 2009 yılında 5,43 milyon Euro’ya FC Porta’ya transfer oldu. 2 yıl Porta’da oynadıktan sonra 40 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid’e transfer oldu. Gene 2 yıl sonra bu sefer 4 milyon bonservis ücreti ile Monaco’ya geçti.
Falcao 2014 yılında 7,60 milyon euro bedel ile Manchester United’a kiralandı. 2015’te ise bu sefer Chelsea’da kiralık olarak oynadı. 2016’da Monaco’ya geri döndü.
"TARAFTARLARIN TALEBİ BİZİM İÇİN 1. SIRADADIR"
Mustafa Cengiz, transfer gündemlerindeki yıldız futbolcu Radamel Falcao'yla ilgili bir soru üzerine, "Biz olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinden süren bir süreç. Biz Galatasaray'ın hem koşulları hem de taraftarımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarımızın talebi her zaman birinci sıradadır. Biz onların varlığıyla varız. Onların taleplerini koşullar Galatasaray için uygun olduğunda kesinlikle yapmak durumundayız ve inşallah yapacağız diyoruz." ifadelerini kullandı.
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