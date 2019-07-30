SPOR

Falcao kaç yaşında? Radamel Falcao Garcia’nın kariyerinden detaylar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao transferi için uğüraştıklarını açıkladı. Peki dünyaca ünlü futbolcu kaç yaşında? İşte Radamel Falcao Garcia’nın kariyerinden detaylar ve istatistikler...

Falcao kaç yaşında? Radamel Falcao Garcia’nın kariyerinden detaylar

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor ve Mustafa Cengiz, taraftarın gözdelerinden Falcao’nun transferi için çabaladıklarını açıkladı. Şimdi gerek sarı kırmızılı taraftarlar gerekse de rakiplerin taraftarları Falcao’nun yaşını ve kariyerindeki başarılarını merak ediyor...

FALCAO KAÇ YAŞINDA?

10 Şubat 1986 doğumlu Falcao şu an 33 yaşında. Bu nedenle Galatasaray’ın futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddiası taraftarlar arasında tartışmaya yol açtı.

FALCAO’NUN OYNADIĞI KULÜPLER VE GOL İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde 471 maça çıkan Falcao bu maçlarda 271 gol kaydetmiş. Riverplate altyapısından as takıma çıkan oyuncu 2009 yılında 5,43 milyon Euro’ya FC Porta’ya transfer oldu. 2 yıl Porta’da oynadıktan sonra 40 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid’e transfer oldu. Gene 2 yıl sonra bu sefer 4 milyon bonservis ücreti ile Monaco’ya geçti.

Falcao 2014 yılında 7,60 milyon euro bedel ile Manchester United’a kiralandı. 2015’te ise bu sefer Chelsea’da kiralık olarak oynadı. 2016’da Monaco’ya geri döndü.

"TARAFTARLARIN TALEBİ BİZİM İÇİN 1. SIRADADIR"

Mustafa Cengiz, transfer gündemlerindeki yıldız futbolcu Radamel Falcao'yla ilgili bir soru üzerine, "Biz olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinden süren bir süreç. Biz Galatasaray'ın hem koşulları hem de taraftarımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarımızın talebi her zaman birinci sıradadır. Biz onların varlığıyla varız. Onların taleplerini koşullar Galatasaray için uygun olduğunda kesinlikle yapmak durumundayız ve inşallah yapacağız diyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatınızın profesyonel ilk adımında dikkat etmeniz gerekenlerHayatınızın profesyonel ilk adımında dikkat etmeniz gerekenler
Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında!Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında!
Efsanelerden F.Bahçe'ye destekEfsanelerden F.Bahçe'ye destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
falcao Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Dilan Çiçek Deniz'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Dilan Çiçek Deniz'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Dünyaca ünlü yıldız Trabzon’da

Dünyaca ünlü yıldız Trabzon’da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falcao kaç yaşında? Radamel Falcao Garcia’nın kariyerinden detaylar

Falcao'nun yaşı tartışma konusu oldu!

Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında!

Alex, Tuncay Şanlı ve Van Hooijdonk Fenerbahçe'ye destek için Münih'e gitti

Efsanelerden F.Bahçe'ye destek

Ali Koç, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'ya gitti!

Ali Koç transferi bitirmek için gitti!

Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu

İşte F.Bahçe'nin Audi Cup kadrosu

Yann M'Vila St. Etienne'e rest çekti!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.