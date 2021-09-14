Falcao'nun forma numarası herkesi şaşırttı

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonunda takımdan gönderdiği Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki golcünün giyeceği sürpriz forma numarası ise şaşkınlık yarattı.
İspanyol gazete Marca'da yer alan habere göre; Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek. 35 yaşındaki golcü oyuncunun bu tercihinin şaşkınlık yarattığı vurgulandı. Radamel Falcao, futbol yaşantısına River Plate altyapısında başladı. Tecrübeli futbolcu daha sonrası sırasıyla; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum