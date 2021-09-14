SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao'nun forma numarası herkesi şaşırttı

Falcao'nun forma numarası herkesi şaşırttı

14.09.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao'nun yeni takımında giyeceği forma numarası belli oldu. Kolombiyalı yıldız sürpriz bir tercihe imza atarak 3 numaralı formayı giymeye karar verdi.

Falcao'nun forma numarası herkesi şaşırttı

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonunda takımdan gönderdiği Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki golcünün giyeceği sürpriz forma numarası ise şaşkınlık yarattı.

NUMARA TERCİHİYLE HERKESİ TERS KÖŞE YAPTI

İspanyol gazete Marca'da yer alan habere göre; Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek. 35 yaşındaki golcü oyuncunun bu tercihinin şaşkınlık yarattığı vurgulandı. Radamel Falcao, futbol yaşantısına River Plate altyapısında başladı. Tecrübeli futbolcu daha sonrası sırasıyla; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
PARTNERAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıtAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıt
Arda Turan şoku yaşanıyor! Herkes şaşkınArda Turan şoku yaşanıyor! Herkes şaşkın
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Arda Turan şoku yaşanıyor! Herkes şaşkın

Arda Turan şoku yaşanıyor! Herkes şaşkın

Bedeli ağır oldu! 11'den kesiliyor

Bedeli ağır oldu! 11'den kesiliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mesut Özil dönemi bitiyor mu? Açıkladı

Mesut Özil dönemi bitiyor mu? Açıkladı

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.