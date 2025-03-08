SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
27
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao veda kararını resmen açıkladı! O paylaşımıyla duyurdu

Falcao veda kararını resmen açıkladı! O paylaşımıyla duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.03.2025 14:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray'da da forma giymiş olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. İşte detaylar...

Falcao veda kararını resmen açıkladı! O paylaşımıyla duyurdu

Son olarak ülkesinin takımı Millonarios'ta forma giyen golcü futbolcu Radamel Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyurdu.

Falcao paylaşımını ayrıca forma giydiği kulüplerden görüntülerin olduğu bir video ile yayınladı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Screenshot_8

Radamel Falcao, 2019-2021 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da ise 43 resmi müsabakada görev aldı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

"AYNI TUTKUYLA HER ŞEYİMİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Falcao, şu açıklamayı yaptı:

20 yıl, futbol bana bir hayal yaşama fırsatı verdi. Bir top ve bir hayalle başlayan yolculuk, öğrenmeler, fedakârlıklar ve unutulmaz anlarla dolu bir serüvene dönüştü.

İlk maçımdan, dünyanın en ikonik stadyumlarında oynamaya kadar her adım bir sınav, her düşüş bir ders ve her gol sadece benim için değil, yanımda olan herkes için de bir sevinç kaynağı oldu.

Büyük oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşma şansına sahip oldum ve takım olmanın gerçek anlamını öğreten ekiplerin bir parçası oldum. Arjantin'de River Plate ile kupalar kazandım, Avrupa’da Porto ile unutulmaz geceler yaşadım, Atlético Madrid formasıyla sahaya gururla çıktım ve Monaco’nun yeniden yükselişinde yer aldım. Manchester United, Chelsea ve Galatasaray gibi tarihi kulüplerde oynama fırsatım oldu ve her biri bana değerli deneyimler kattı. Rayo Vallecano’da saha içinde ve dışında bir aile buldum ve bugün hâlâ Millonarios’ta, çocukluk hayalim olan formayı giyerek futboldan aynı tutkuyu alıyorum.

Kolombiya Millî Takımı ile en büyük onuru yaşadım: Ülkemi bir Dünya Kupası'nda temsil etmek. Tricolor formasıyla attığım her golde, her zaferde ve her zorlukta yanımda olan milyonlarca Kolombiyalının desteğini hissettim.

Bugün geriye baktığımda sadece kupalar ya da istatistikler görmüyorum. Pek çok insanın emeğini, takım arkadaşlarımın özverisini, ailemin koşulsuz desteğini ve taraftarların sevgisini görüyorum. Bunların hiçbiri onlar olmadan mümkün olmazdı.

Bana her fırsatı veren Tanrı'ya, sığınağım olan aileme ve bu yolculuğun bir parçası olan herkese minnettarım. Futbol bana her şeyi verdi ve şimdi hayat, çocukluk hayalim olan kulübe dönme sevincini bana armağan etti. Millonarios formasını giymek, çocukluk hayaliyle başlayan bu yolculuğun tam anlamıyla tamamlanması demek. Aynı tutkuyla her şeyimi vermeye devam edeceğim.

Teşekkürler ve daha nice başarılara!

Canlı Skor

Beşiktaş’tan yabancı hakem açıklaması!Beşiktaş’tan yabancı hakem açıklaması!
Nikola Jokic NBA tarihine geçtiNikola Jokic NBA tarihine geçti
Anahtar Kelimeler:
son dakika falcao galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya'da bu ölümlerin sebebi merak ediliyordu

Dünya'da bu ölümlerin sebebi merak ediliyordu

Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

Terim'den Ronaldo isyanı! Dev maçta yok yok... 4 gol 1 kırmızı kart

Terim'den Ronaldo isyanı! Dev maçta yok yok... 4 gol 1 kırmızı kart

Rekor kırıldı! İşte tarihin en pahalı kadrosu

Rekor kırıldı! İşte tarihin en pahalı kadrosu

Falcao'nun o kararı herkesi üzdü!

Falcao'nun o kararı herkesi üzdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.