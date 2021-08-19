"Falcao'yu alacak paramız yok"

Galatasaray Radamel Falcao'nun kulübe her sezon kestiği büyük faturadan kurtulmak için görüşmelerini sürdürürken, Kolombiyalı oyuncunun peşinde olduğu konuşulan takımlardan da bir bir "yalanlama" geliyor.

Adı sıklıkla Avrupa dışı ülkelerin takımlarıyla anılan tecrübeli oyuncunun peşinde olduğu konuşulan Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim, resmi açıklamayla böyle bir ilgilerinin olmadığını belirtti.

Kulübün sportif direktörü Martin Prest, "Açıkça belirtmek isteriz ki Radamel Falcao'ya herhangi bir teklifimiz olmadı. JDT'nin şu anda pandemi nedeniyle böylesine uluslararası bir markaya sahip oyuncuya teklif yapabilecek güçlü finansal yapısı yoktur. İnanıyoruz ki 1-2 yıl içinde böyle oyuncuları kadromuza katabilecek ekonomik yapıya kavuşuruz. Şu anda harcamalarımızda dikkatli olmalı ve gelişimi tetikleyecek altyapıyı hazırlamalıyız" dedi.

"MÜMKÜN DEĞİL" MESAJI

Tecrübeli yıldızın peşinde olduğu konuşulan Sao Paulo'da futbol direktörü Carlos Belmonte, böyle bir girişimlerinin olmadığını kaydetti.

Kolombiyalı oyuncunun transferini yapmalarının olasılık dahilinde görünmediğini kaydeden Sao Paulo Sportif Direktörü Belmonte, "Mümkün değil. Falcao ile ya da ona yakın biriyle görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

"BRÜT MALİYETİ 9.5 MİLYON DOLAR"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kolombiyalı oyuncunun kulübe olan maliyetini, "Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor" diyerek açıklamıştı.

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle çok fazla maç kaçıran Falcao, 42 maçta oynarken 20 gol attı ve 3 asist yaptı.



