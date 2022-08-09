Fantezi çamaşırlarıyla olay olmuştu! Fenomen Merve Taşkın bikinili pozuyla Ibiza'yı salladı!

Fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Güzelliği ve muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Merve Taşkın son olarak bikinili pozlarıyla gündeme geldi. Taşkın'ın fit vücudu takipçilerinin beğenisini topladı.

FANTEZİ İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kırmızı bol dekolteli fantezi iç çamaşırlarıyla Instagram'ı kasıp kavuran Merve Taşkın, cüretkar pozlarıyla olay olmuştu.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Merve Taşkın'ın pozlarına yorum yağmıştı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA IBIZA'YI RESMEN SALLADI

Son olarak çıktığı İspanya tatilinde Ibiza'yı tercih eden güzel fenomen, bikinili pozlarıyla poz verdi.

Merve Taşkın'ın düzgün fiziği takipçilerinin adeta gözlerini kamaştırdı.





