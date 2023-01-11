Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu ile ekranlara dönüyor! Hayranları çıldıracak

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun etkisi hala sürüyor. Yayınlandığı dönemde de tekrarlarıyla da reyting rekorları kırmayı başaran Aşk-ı Memnu dizisi 1900’lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak “Bihter” projesi olarak yeniden karşımıza çıkacak. Farah Zeynep Abdullah'ı da yeni Bihter Ziyagil olarak izleyeceğiz. İşte tüm ayrıntılar...

Farah Zeynep Abdullah Bergen projesinden sonra yine bomba bir proje ile geri dönüyor. Son olarak Bergen’le büyük bir başarı yakalayan Abdullah’ın yeni projesi belli oldu.

AŞK-I MEMNU EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

Aşk-ı Memnu dizisi, dijital bir platformda film olarak izleyici karşısına çıkacak. Aşk-ı Memnu hikayesini 1900’lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak yeni projede başrol de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Bihter” projesinde Bihter Ziyagil karakterine Farah Zeynep Abdullah hayat verecek. Filmin senaryosunu ise Merve Göntem kaleme alıyor.

