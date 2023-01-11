MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu ile ekranlara dönüyor! Hayranları çıldıracak

Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu ile ekranlara dönüyor! Hayranları çıldıracak

11.01.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu efsanesi geri dönüyor. Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin rol aldığı efsane dizi şimdi de dijital bir platformda film olarak izleyici karşısına çıkacak. Farah Zeynep Abdullah'ta yeni Bihter Ziyagil olacak...

Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu ile ekranlara dönüyor! Hayranları çıldıracak

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun etkisi hala sürüyor. Yayınlandığı dönemde de tekrarlarıyla da reyting rekorları kırmayı başaran Aşk-ı Memnu dizisi 1900’lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak “Bihter” projesi olarak yeniden karşımıza çıkacak. Farah Zeynep Abdullah'ı da yeni Bihter Ziyagil olarak izleyeceğiz. İşte tüm ayrıntılar...

Farah Zeynep Abdullah Bergen projesinden sonra yine bomba bir proje ile geri dönüyor. Son olarak Bergen’le büyük bir başarı yakalayan Abdullah’ın yeni projesi belli oldu.

Farah Zeynep Abdullah

AŞK-I MEMNU EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

Aşk-ı Memnu dizisi, dijital bir platformda film olarak izleyici karşısına çıkacak. Aşk-ı Memnu hikayesini 1900’lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak yeni projede başrol de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Bihter” projesinde Bihter Ziyagil karakterine Farah Zeynep Abdullah hayat verecek. Filmin senaryosunu ise Merve Göntem kaleme alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kürt kadını rolüyle ekrana dönüyor!Kürt kadını rolüyle ekrana dönüyor!
Zor anlar! Boğaz'ın serin sularına atlayıp...Zor anlar! Boğaz'ın serin sularına atlayıp...
Öpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştıÖpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah aşkı memnu bihter ziyagil Beren Saat farah zeynep abdullah bergen

En Çok Okunan Haberler

Vergi ve SGK borçlarına af iddiası! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

Vergi ve SGK borçlarına af iddiası! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! "Eltimle kocam fantezi yapıp..."

Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! "Eltimle kocam fantezi yapıp..."

Vurulduğu iddia edildi! Arap müşterisinin eşi...

Vurulduğu iddia edildi! Arap müşterisinin eşi...

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.