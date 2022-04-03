Farah Zeynep Abdullah Bergen gösteriminde beyaz mini giydi! Yine kimse beğenmedi

Vizyona girdiği gün itibariyle gişe rekorları kıran Bergen filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah filmin Ankara galasına katıldı. Daha önce İstanbul galasında yeşil bir takım giyen ve kıyafeti hiç beğenilmeyen oyuncu bu sefer baştan aşağı beyazlar içindeydi.

Mini bir etek ve bol kollu bir üste tercih eden Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı yine sosyal medyada hiç beğenilmedi.

İlginç stiliyle sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah'ın filmdeki performansını çok beğenen takipçiler ise bu durumu hatırlatarak kıyafetin önemsiz olduğunu vurguladı. İşte yapılan yorumlardan bazıları: