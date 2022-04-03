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  4. Farah Zeynep Abdullah Bergen gösteriminde beyaz mini giydi! Yine kimse beğenmedi

Farah Zeynep Abdullah Bergen gösteriminde beyaz mini giydi! Yine kimse beğenmedi

03.04.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmiyle gündem olmuştu. 4 Mart’ta vizyona giren Bergen filmi gişede büyük başarı elde etti. Farah Zeynep Abdullah film için şehir şehir gezerken Ankara galasındaki tarzıyla yine gündem oldu. Oyuncu İstanbul galasındaki kıyafetiyle de çok konuşulmuştu.

Farah Zeynep Abdullah Bergen gösteriminde beyaz mini giydi! Yine kimse beğenmedi

Vizyona girdiği gün itibariyle gişe rekorları kıran Bergen filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah filmin Ankara galasına katıldı. Daha önce İstanbul galasında yeşil bir takım giyen ve kıyafeti hiç beğenilmeyen oyuncu bu sefer baştan aşağı beyazlar içindeydi.

Mini bir etek ve bol kollu bir üste tercih eden Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı yine sosyal medyada hiç beğenilmedi.

İlginç stiliyle sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah'ın filmdeki performansını çok beğenen takipçiler ise bu durumu hatırlatarak kıyafetin önemsiz olduğunu vurguladı. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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  • Hiç güzel değil hep rüküş görünüyor
  • Kıyafeti değil, oyunculuğu ile gündemde
  • Bir gala için çok basit
  • Kıyafetlerini değil oyunculuğunu konuşun efsane oyunculuk sergiliyor
  • Kendisi güzel tarzı güzel değil.
  • Yine de kapalı giymiş diğerlerine göre...

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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah
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